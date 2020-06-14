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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet!

2-1 İttifak Holding | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği 2-1 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

'in 27. haftasında , Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği İttifak Holding 'u Berat Özdemir'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 27. haftasında ile İttifak Holding karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 59. dakikasında ev sahibi ekip, Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 3 dakika sonra deplasman ekibi, Jevtovic'in sayısıyla skoru eşitledi.

83. dakikada Gençlerbirliği'nde sahneye çıkan Berat Özdemir, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 20:45
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