Gençlerbirliği 2-1 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u Berat Özdemir'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 59. dakikasında ev sahibi ekip, Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Golden hemen 3 dakika sonra deplasman ekibi, Jevtovic'in sayısıyla skoru eşitledi.
83. dakikada Gençlerbirliği'nde sahneye çıkan Berat Özdemir, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve mücadele 2-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 20:45
- Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık
- Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği 19'luk golcüden haber var! İtalya...
- Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği 2-1 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.