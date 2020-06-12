‘Mini bir lig oynayacağız’ - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği ‘Mini bir lig oynayacağız’

‘Mini bir lig oynayacağız’

‘Mini bir lig oynayacağız’

'e pazar akşamı evinde oynayacağı karşılaşmasıyla dönecek olan 'nde başkan , yeniden başlayacak maçlar öncesi "Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız" yorumunda bulundu.

'e pazar akşamı evinde oynayacağı karşılaşmasıyla dönecek olan 'nde başkan , yeniden başlayacak maçlar öncesi "Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız" yorumunda bulundu. Hazırlıklarını sürdüren başkent temsilcisi, Süper Lig'de 27. hafta öncesinde 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

  1. 12.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Mini bir lig oynayacağız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA