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11 Haziran 2020, Perşembe
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Gençler’e şok

Gençler’e şok

Evınde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbiriği, sakatlık şokuyla sarsıldı.

Evınde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbiriği, sakatlık şokuyla sarsıldı. Başkent ekibinde sağ diz ön çapraz bağında ve iç menisküsünde yırtık tespit edilen Ömer Alper'in 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
  1. 11.6.2020
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