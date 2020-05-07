Kristoffer Nordfeldt: Ankara'daki durum beni memnun ediyor
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt, Türkiye'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadelesinden övgüyle bahsetti. İsveç basınına konuşan deneyimli kaleci, "Ankara'daki Covid 19 önlemlerinden şikayetçi değilim bilakis etrafımdaki kimsede virüs yok, bu da beni memnun ediyor" ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği'nin devre arasında İngiltere ekibi Swansea City'den transfer ettiği Nordfeldt, ülkesinin en önemli gazetelerinden Expressen'e açıklamalarda bulundu.
Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Ankara'da da uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Nordfeldt, "10 haftadır İsveç'te bulunan eşimi ve çocuklarımı görmüyorum. Burada Ramazan ayı olduğu için farklı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu durumdan şikayetçi değilim bilakis etrafımdaki kimsede virüs yok bu da beni memnun ediyor." yorumunu yaptı.
"BURADA FUTBOLA İLGİ BÜYÜK"
İngiltere'den Türkiye'ye transfer olmakla doğru bir iş yaptığını vurgulayan 30 yaşındaki kaleci, şu görüşleri paylaştı:
"İngiltere'den Türkiye'ye transfer olmak beni memnun etti. Burada futbola ilgi büyük ve her zaman bir numara olarak kalede yerimi alabiliyorum. Burada büyük öz güven kazandım. İngiltere'de yavaş ve top çevirerek futbol oynanıyor. Türkiye'de fiziğe dayalı, hızlı ve teknik futbol oynanıyor, daha çok Hollanda ligine benziyor. Ben de burada form tuttum. Bu formum İsveç Milli Takımı kalesini de etkileyecektir ama en son kararı İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson verecek."
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 23:49
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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