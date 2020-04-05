Hamza Hamzaoğlu: Gençlerbirliği'nde birkaç yıl daha çalışmak isterim
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, A Spor canlı yayınına konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan Hamzaoğlu, "Gençlerbirliği'nde birkaç yıl daha çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
- Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki dev talip!
- İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!
- Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
- Emre Belözoğlu çılgına döndü! Kulübeyi yumrukladı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.