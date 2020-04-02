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02 Nisan 2020, Perşembe
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Başkanı 'ın kız kardeşi vefat etti

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti

Kulübü Başkanı 'ın kız kardeşi 'ın vefat ettiği bildirildi. Başkent ekibinden konuyla alakalı bir açıklama yapıldı.

Kulübü Başkanı 'ın kız kardeşi 'ın vefat ettiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cavcav'ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, "Fatma Jale Cavcav'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

  1. 02.04.2020
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