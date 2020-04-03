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03 Nisan 2020, Cuma
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Cavcav’ın acı günü

Cavcav’ın acı günü

Başkanı 'ın kız kardeşi 'ın vefat ettiği bildirildi.

Başkanı 'ın kız kardeşi 'ın vefat ettiği bildirildi. Kırmızı- siyahlı kulüpten, "Fatma Jale Cavcav'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.

  1. 3.4.2020
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