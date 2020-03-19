Murat Cavcav: "Bakanlığımızın doğru karar verdiğini düşünüyorum" - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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: "Bakanlığımızın doğru karar verdiğini düşünüyorum"

Murat Cavcav: "Bakanlığımızın doğru karar verdiğini düşünüyorum"

Kulübü Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti. Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlik ve 'mızın ligleri erteleyerek doğru karar verdiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ekiplerinden 'nin Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlik ve 'mızın ligleri erteleyerek doğru karar verdiğini düşünüyorum. Keşke daha erken alınsaydı ve takımlar antrenman yapmak zorunda kalmasaydı. paydaşlarının düşüncelerine, duygularına kayıtsız kalınmayarak yanıt verildiği için ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN MERTEBE EVİMİZDE KALALIM"

Zor günlerin tez zamanda geride kalmasını dileyen Cavcav, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın, teknik heyetimizin, personelimizin, tedirginliklerinin bir nebze olsa azalması, belirsizliğin bir nebze giderilmesi, başkan olarak beni mutlu etti. Herkesten ricam, kendilerine dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Avrupa'daki, 'deki korkutucu rakamları ülkemizde görmemek için birbirimize temas etmeden dayanışma içinde olmalıyız. Mümkün mertebe evlerimizde kalalım."

  1. 19.03.2020
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