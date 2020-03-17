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17 Mart 2020, Salı
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rahatlayamadı

Gençlerbirliği rahatlayamadı

Son 3 haftada 2 yenilgi, 1 beraberlik alan G.Birliği’nin, küme düşme hattıyla puan farkı 3’e düştü. Kırmızı-siyahlılar 11. olmasına karşın, ’nin 3 puan üstünde bulunuyor.

Son 3 haftada 2 yenilgi, 1 beraberlik alan G.Birliği'nin, küme düşme hattıyla puan farkı 3'e düştü. Kırmızı-siyahlılar 11. olmasına karşın, 'nin 3 puan üstünde bulunuyor. Başkent ekibi, 23. hafta sonunda düşme hattıyla puan farkını 7'ye kadar çıkarmıştı.
  1. 17.3.2020
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