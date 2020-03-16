Gençlerbirliği düşme hattı ile bağını koparamadı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son 3 maçında sadece bir puan alabildi. Ligin son 3 haftasında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibinin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e düştü. Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 26. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, alt sıralardaki takımların kazanmasıyla sıkıntılı bir sürece girdi.
Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle de sıkıntı yaşayan Gençlerbirliği, 11. sırada yer almasına karşın Çaykur Rizespor'un sadece üç puan üzerinde bulunuyor. Kırmızı-siyahlı ekip 28, 15. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve 16. sıradaki Çaykur Rizespor ise 25 puana sahip.
Başkent ekibi, 23. hafta sonunda düşme hattıyla puan farkını 7'ye çıkarmıştı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından bu farkı koruyamayan Gençlerbirliği, 27. hafta mücadelesinde 26 puanla 14. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor ile başkentte kritik bir maça çıkacak. Başkent temsilcisi, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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