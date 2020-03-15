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15 Mart 2020, Pazar
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Sessizliği Horoz bozdu

Sessizliği Horoz bozdu

Seyircisiz oynanan maçta , G.Birliği’ni Hugo Rodallega’nın 54’te attığı golle mağlup etti.

'in iki orta sıra ekibinin maçında , G.Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Horoz 54'te Rodallega'nın golüyle kazandı. Onazi'nin sağ kanatta havadan yaptığı pasta Rodallega çizgiye yakın bir noktada gelişine orta şut karışımı vurdu, top ağlara gitti: 1-0. Yeşilsiyahlılar son 3 maçta 7 puan çıkarırken, G.Birliği son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabildi. Öte yandan maç esnasında saha kenarında görevli olan top toplayıcılar salgın nedeniyle eldiven kullandı. Maç öncesi de stadyum dezenfekte edildi.

BALKONDAN İZLEDİLER
Maçın seyircisiz oynanması nedeniyle Denizlispor taraftarları, stadyum çevresindeki binaların çatılarına ve balkonlarına çıkarak maçı seyretti. Taraftarlar çıktıkları yüksek yerlerde tezahüratlar ile takımlarına destek verdi. Futbolcular maç sonu taraftarlarla galibiyeti kutladı.

  1. 15.3.2020
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