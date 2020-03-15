Sessizliği Horoz bozdu
Seyircisiz oynanan maçta Denizli, G.Birliği’ni Hugo Rodallega’nın 54’te attığı golle mağlup etti.
Süper Lig'in iki orta sıra ekibinin maçında Denizli, G.Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Horoz 54'te Rodallega'nın golüyle kazandı. Onazi'nin sağ kanatta havadan yaptığı pasta Rodallega çizgiye yakın bir noktada gelişine orta şut karışımı vurdu, top ağlara gitti: 1-0. Yeşilsiyahlılar son 3 maçta 7 puan çıkarırken, G.Birliği son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabildi. Öte yandan maç esnasında saha kenarında görevli olan top toplayıcılar salgın nedeniyle eldiven kullandı. Maç öncesi de stadyum dezenfekte edildi.
BALKONDAN İZLEDİLER
Maçın seyircisiz oynanması nedeniyle Denizlispor taraftarları, stadyum çevresindeki binaların çatılarına ve balkonlarına çıkarak maçı seyretti. Taraftarlar çıktıkları yüksek yerlerde tezahüratlar ile takımlarına destek verdi. Futbolcular maç sonu taraftarlarla galibiyeti kutladı.
- 15.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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