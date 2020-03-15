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15 Mart 2020, Pazar
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Denizlispor Uygun'la şaha kalktı

Denizlispor Uygun'la şaha kalktı

'de seyircisiz oynanan maçta evinde 'ni 1-0 mağlup eden son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü. Yeşil-siyahlılar 4 hafta önce göreve 'in yerine göreve getirilen teknik direktör 'la yeni bir sayfa açtı.

Denizlispor'la çıktığı ilk maçta deplasmanından 2-0 yenik ayrılan , BTC Türk , Fenerbahce ve müsabakalarında takımı toparlayıp fark yarattı. Bu sezon özellikle iç sahada çok kötü sonuçlara imza atan Denizlispor ilk defa Atatürk Stadı'nda iki maç üst üste kazanmasını bildi. Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni gol yemeden yenen Ege ekibi, alt sıralardan uzaklaşıp derin bir nefes aldı.
Gençlerbirliği karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Bülent Uygun, "Seyircisiz maçların tadı olmasa da koronovirüs salgınına alınan her önlemin destekçisiyiz. Allah milletimize zeval vermesin, önce sağlığımız gelir. Karşılaşmanın başından sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etti. Kazanmayı hak ettik. Bu galibiyet camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Futbolcularımı kutluyorum. Her geçen hafta seviyemiz yukarılara çıkıyor. Oynadığımız pozitif futbol sonuçlara yansıdı. Daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız" diye konuştu. gelecek hafta deplasmanda zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

RODALLEGA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Denizlispor'da Gençlerbirliği maçında 3 puanı getiren golü atan Hugo Rodallega sessizliğini bozdu. Maçın 54. dakikasında çok klas bir vuruşla ağları sarsan Kolombiyalı 8 maç sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 17. haftasında 2-2 sona eren Ankaragücü müsabakasında gol atabilen Rodallega üzerindeki baskıyı da yok etti. Gol sayısını 6'ya çıkaran 34 yaşındaki forvet, , Yeni Malatyaspor, (2), Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.

  1. 15.03.2020
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