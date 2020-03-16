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16 Mart 2020, Pazartesi
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Denizlispor şaha kalktı

Denizlispor şaha kalktı

'ni evinde yenen Denizlispor, son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü.

'ni evinde yenen Denizlispor, son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü. yönetiminde şaha kalkan Horoz'da başarılı çalıştırıcı, "Oynadığımız pozitif futbol sonuçlara yansıdı. Daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 16.3.2020
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