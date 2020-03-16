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16 Mart 2020, Pazartesi
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Denizlispor'da şoku

Denizlispor'da Recep Niyaz şoku

'de 'ni 1-0 yenerek son 3 maçı 7 puanla geçen 'da 'ın sakatlığı moralleri bozdu. Gençlerbirliği karşılaşmasının 83. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan orta saha oyuncusundan kötü haber geldi.

Çekilen MR sonucunda Recep'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Recep, teknik direktör 'un göreve gelmesiyle yeniden formasına kavuşmuş ve son 3 maçta sahaya 11'de çıkmıştı.

Denizlispor'da alınan başarılı sonuçların ardından Başkan Ali Çetin, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Gidişattan son derece memnun olduğunu dile getiren Çetin, "Başarılı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacağız. maçını da kazanarak önemli bir engeli aştık. Tüm güçlüklere rağmen yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu armayı yüreğinde hissedenlerle hedefe yürümeye devam edeceğiz. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

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  1. 16.03.2020
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