Denizlispor'da Recep Niyaz şoku
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 3 maçı 7 puanla geçen Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sakatlığı moralleri bozdu. Gençlerbirliği karşılaşmasının 83. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan orta saha oyuncusundan kötü haber geldi.
Çekilen MR sonucunda Recep'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Recep, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle yeniden formasına kavuşmuş ve son 3 maçta sahaya 11'de çıkmıştı.
Denizlispor'da alınan başarılı sonuçların ardından Başkan Ali Çetin, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Gidişattan son derece memnun olduğunu dile getiren Çetin, "Başarılı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacağız. Gençlerbirliği maçını da kazanarak önemli bir engeli aştık. Tüm güçlüklere rağmen yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu armayı yüreğinde hissedenlerle hedefe yürümeye devam edeceğiz. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" diye konuştu.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor'da Recep Niyaz şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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