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17 Mart 2020, Salı
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Hedefe yürüyoruz

Hedefe yürüyoruz

’de Başkan , “Bu armayı yüreğinde hissedenlerle hedeflerimize yürüyeceğiz" dedi.

Denizlispor, 'la galibiyeti sonrasında son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak, alt sıralardan uzaklaştı. Hedeflerine yürüdüklerini vurgulayan Başkan , "Bu armayı yüreğinde hissedenlerle hedefe yürümeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Horoz'a iki futbolcusundan kötü haber geldi. Maçta sakatlanan 'ın 1 ay, Barrow'in 2-3 hafta oynayamayacağı açıklandı.
  1. 17.3.2020
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