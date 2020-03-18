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18 Mart 2020, Çarşamba
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Mazeret yok

Mazeret yok

'ni de yenerek çıkışını sürdüren ’de sakatların çokluğu can sıkıyor.

'ni de yenerek çıkışını sürdüren 'de sakatların çokluğu can sıkıyor. Listeye son olarak ve Barrow da eklenince sayı 8'e çıktı. Mazeret üretmeyeceklerini vurgulayan ise, "İşimizi eniyi şekilde yapacağız" dedi.
  1. 18.3.2020
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