Uygun'dan Sivas'a gözdağı
Denizli’de Bülent Uygun, eski takımına da bilendi
Süper Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi gidişatını sürdüren Denizli, deplasmandaki Sivas maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor. Sivas karşısında iddialı olduklarını vurgulayan Teknik Direktör Bülent Uygun, bu maçın kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu hatırlattı. Uygun, "Yıllar sonra Sivas'a ilk kez gideceğim. 7- 8 yılım orada geçti. Kayyuma devredilmiş bir kulübü devralmıştık. Anadolu'da futbol ateşini yaktığımız yerdi. Futbol adına bütün bireysel yeteneklerimizi sergileyip 3 puan için elimizden geleni yapacağız. 3 puanla dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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