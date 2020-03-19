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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Yukatel Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Yukatel Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Yukatel Denizlispor Sportif Direktörü , " Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor." dedi.

, yaptığı açıklamada, Denizlisporlu futbolcuların, 'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacakları maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelendiğini söyledi.

Yeşil-siyahlı oyuncuların gerekirse deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı almayı bile düşündüğünü anlatan Özsaraç, "Tesislerde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptırıyoruz ama oyuncular genel olarak çekiniyor. Bu salgın oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiledi. Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor. Deplasman maçına gitmek istemiyorlar." diye konuştu.

Futbolcuların idman yapmak istemediğine işaret eden Özsaraç, şikayetlerini kendilerine bildirdiklerini ancak onları ikna etmekte zorluk yaşadıklarını sözlerine ekledi.

  1. 19.03.2020
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