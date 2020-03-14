Gençlerbirliği 97 yaşında
Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kırmızı-karalılar yayımladıkları mesajda "Gençlerbirliklilere minnettarız" dedi.
Başkent temsilcisinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"1923'ten bugüne mücadelesini onur ve gururla sürdüren Gençlerbirliği, 97 yaşında! Cumhuriyetle yaşıt kulübümüzü 97 yıl önce kuran Gençlere, bugüne kadar kırmızı-siyah formamızı terleten sporcularımıza, en karanlık dönemlerden en aydınlık günlere armamızı yalnız bırakmayan başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, verdikleri emek için idarecilerimize ve personelimize teşekkür ederiz. Sonsuz sevgi ve destekleriyle Kırmızı Kara'ya ruh veren Gençlerbirliklilere minnettarız. Hep birlikte zafer dolu yeni yıllara… Gençlerbirliği çok yaşa…"
Gençlerbirliği Kulübü, ayrıca sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın kuruluş tarihçesinin anlatıldığı video yayımladı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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