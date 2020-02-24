Derbi Gençlerbirliği'nin - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Derbi Gençlerbirliği'nin

Derbi 'nin

Derbi Gençlerbirliği'nin

Başkent derbisinde , Sio’nun golüyle ’nü yendi.

Geçen hafta deplasmanından galibiyetle dönen 'yle, 'yi deviren , başkent derbisinde karşılaştı. Her iki takım kalecisinin de devleştiği mücadelede kırmızı-siyahlılar, 74'te Halil İbrahim'in ortasını kafayla tamamlayan Sio'nun golüyle derbiyi kazandı. Gençler üst üste 2. kez kazanırken, sarı-lacivertliler 4 maç sonra yenildi.
  1. 24.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbi Gençlerbirliği'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN