Hamza Hamzaoğlu: Bugün çok iyi oynamadık bu bir gerçek
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-0’lık Denizlispor yenilgisi sonrası, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Bugün çok iyi oynamadık, bu bir gerçek” dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor - Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşmada iyi oynamadıklarını ve bu yüzden puan kaybettiklerini anımsatan Hamzaoğlu, "Bugün maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Biz zaman zaman belki beraberlik şansını yakalayacak birkaç tane pozisyonumuz olmuş olsa da Denizlispor bizden daha iyi oynadı. Bugün hakkettiği bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Biz şimdi önümüzdeki haftaya iyi şekilde hazırlanıp buradan kaybettiğimiz puan ve puanları oradan telafi etmeye çalışacağız. Maç ile ilgili fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani bugün çok iyi oynamadık bu bir gerçek" dedi.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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