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14 Mart 2020, Cumartesi
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G.Birliği’nde Horoz taktiği

G.Birliği’nde Horoz taktiği

Sahasında 'yla berabere kalan G.Birliği, bugün oynanacak olan deplasmandaki maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sahasında 'yla berabere kalan G.Birliği, bugün oynanacak olan deplasmandaki maçı hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, Denizlispor maçı taktiğinin üzerinde durdu. Sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat'ın tedavileri ise sürüyor.
  1. 14.3.2020
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