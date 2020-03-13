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13 Mart 2020, Cuma
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Denizlispor'a ısınıyor!

Gençlerbirliği Denizlispor'a ısınıyor!

'in 26. haftasında 'la deplasmanda mücadele edecek , 'nda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

, 'in 26. haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışma ile sonlandırdı. Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat'ın tedavileri devam ediyor.

  1. 13.03.2020
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