Gençler'de 4 eksikli idman
Sahasında Antalyaspor'la berabere kalan Gençlerbirliği, deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürdü. Kırmızı- siyahlılarda sakatlığı bulunan ve tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Pierre- Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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