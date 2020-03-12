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12 Mart 2020, Perşembe
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Gençler'de 4 eksikli idman

Gençler'de 4 eksikli idman

Sahasında 'la berabere kalan , deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürdü. Kırmızı- siyahlılarda sakatlığı bulunan ve tedavilerine devam edilen , , , Pierre- Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.

Sahasında 'la berabere kalan , deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürdü. Kırmızı- siyahlılarda sakatlığı bulunan ve tedavilerine devam edilen , , , Pierre- Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.
  1. 12.3.2020
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