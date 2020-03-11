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11 Mart 2020, Çarşamba
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'nde 4 eksik!

Gençlerbirliği'nde 4 eksik!

, 'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.

Dar alanda pas ve gol oyunuyla devam eden idman, son bölümde yapılan üç kaleli maçla tamamlandı. Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Floyd Ayite, ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.

  1. 11.03.2020
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