G.Birliği’nden hakem tepkisi
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Antalya maçının hakemlerine sert tepki gösterdi.
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Antalya maçının hakemlerine sert tepki gösterdi. Başkan Cavcav, "Sessegnon'un kolundan çekilmesinin, Sio'nun pozisyonunda rakibin açık eline çarpan topun yön değiştirmesinin o kadar kamera ve imkana rağmen görülmemesi bizi hakikaten düşündürüyor. Bu maçta bu talihsizlikleri bize el birliğiyle yaşatanlar 'umut' vadettiği söylenen Umut Meler ile VAR hakemi, daha önce de sahada canımızı yine fena yakan Fırat Aydınus" açıklamasını yaptı.
- 11.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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