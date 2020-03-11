G.Birliği’nden hakem tepkisi

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Antalya maçının hakemlerine sert tepki gösterdi. Başkan Cavcav, "Sessegnon'un kolundan çekilmesinin, Sio'nun pozisyonunda rakibin açık eline çarpan topun yön değiştirmesinin o kadar kamera ve imkana rağmen görülmemesi bizi hakikaten düşündürüyor. Bu maçta bu talihsizlikleri bize el birliğiyle yaşatanlar 'umut' vadettiği söylenen Umut Meler ile VAR hakemi, daha önce de sahada canımızı yine fena yakan Fırat Aydınus" açıklamasını yaptı.