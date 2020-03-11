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11 Mart 2020, Çarşamba
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G.Birliği’nden hakem tepkisi

G.Birliği’nden hakem tepkisi

 Başkanı , maçının hakemlerine gösterdi.

Başkanı , maçının hakemlerine gösterdi. Başkan Cavcav, "Sessegnon'un kolundan çekilmesinin, Sio'nun pozisyonunda rakibin açık eline çarpan topun yön değiştirmesinin o kadar kamera ve imkana rağmen görülmemesi bizi hakikaten düşündürüyor. Bu maçta bu talihsizlikleri bize el birliğiyle yaşatanlar 'umut' vadettiği söylenen Umut Meler ile VAR hakemi, daha önce de sahada canımızı yine fena yakan " açıklamasını yaptı.

  1. 11.3.2020
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