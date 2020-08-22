Gençlerbirliği'nde sakatlanan Salih Dursun en az 6 ay yok! - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Gençlerbirliği Süper Lig ekibinde sakatlık şoku! En az 6 ay yok

'nde sakatlanan en az 6 ay yok!

Gençlerbirliği'nde sakatlanan Salih Dursun en az 6 ay yok!

ekibi 'nde yaşanan talihsiz sakatlık şok etkisi yarattı. Başkent temsilcisi, yeni 'un sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Yeni sezona hazırlanan sakatlık şokuyla sarsıldı. BAşkent ekibinde yeni 'un sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun en az 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

  1. 22.08.2020
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