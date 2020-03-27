Virüsten çok korkmamalıyız! - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Virüsten çok korkmamalıyız!

Virüsten çok korkmamalıyız!

hocası , "Bu virüsten çok korkmamalıyız ancak hafife de almamalıyız. Herkes dikkatli olursa kurtuluruz" dedi.

hocası , koronavirüsten korkmamaları gerektiğini söyledi. Hamzaoğlu, "Şu anda günlerimiz evde geçiyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Ellerimi yıkamaktan kupkuru oldu. Bunu da dengelemek lazım. Bu virüsten çok korkmamalıyız ancak hafife de almamalıyız. Herkes dikkatli olursa kurtuluruz" dedi.
  1. 27.3.2020
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