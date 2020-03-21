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21 Mart 2020, Cumartesi
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''Dayanışmalı olmalıyız''

''Dayanışmalı olmalıyız''

 Başkanı Murat , korona virüs salgınına karşı birlik-beraberlik çağırısı yaptı.

, "Avrupa'daki, 'deki korkutucu rakamları ülkemizde görmemek için birbirimize temas etmeden dayanışma içinde olmalıyız. Mümkün mertebe evlerimizde kalalım" diye konuştu.

  1. 21.3.2020
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