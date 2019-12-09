Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışma ve koşuyla sona erdi.
Antrenmanda, tedavisine devam edilen Erdem Özgenç, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
- 10.12.2019
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3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
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Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
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İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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