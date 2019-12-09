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10 Aralık 2019, Salı
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 15. haftasında iç sahada 'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışma ve koşuyla sona erdi.

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Erdem Özgenç, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

  1. 10.12.2019
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