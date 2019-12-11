Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Neşeli geçen antrenman, üç takımlı turnuvayla tamamlandı. Turnuvada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da beyaz takımda görev yaptı.