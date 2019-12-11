Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Neşeli geçen antrenman, üç takımlı turnuvayla tamamlandı. Turnuvada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da beyaz takımda görev yaptı.
- 11.12.2019
- Erman Toroğlu: "TFF Başkanı, MHK Başkanı ve Ali Koç ofiste ne konuştular?
- Zeki Uzundurukan: "Mustafa Cengiz ' Gelince Türkiye'ye ortalığı ayağa kaldıracağız' dedi
- TFF'nin 'limit aşımı' kararına Ali Koç'tan ilk tepki!
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hayalleri suya düştü... Yusuf Yazıcı böyle açıklandı! Fransızlar...
- Fatih Terim'den son dakika değişikliği! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
- Belçika basını resmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...
- Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği limit kararının arkasında kim var? Yeni limitler ve o paralar...
- İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif
-
Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
-
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.