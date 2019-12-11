Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Neşeli geçen antrenman, üç takımlı turnuvayla tamamlandı. Turnuvada teknik direktör da beyaz takımda görev yaptı.

  1. 11.12.2019
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