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12 Aralık 2019, Perşembe
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Gençler’den neşeli idman

Gençler’den neşeli idman

, sahasındaki maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor.

Gençlerbirliği, sahasındaki maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Çok keyifli anlara sahne olan antrenman, üç takımlı turnuvayla tamamlandı. Turnuvada da beyaz takımda görev yaptı.
  1. 12.12.2019
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