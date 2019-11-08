Hamza Hamzaoğlu takımından umutlu
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.
Hamza Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, Kayserispor'un Bülent Uygun yönetiminde toparlandığını belirterek, "Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet aldılar. İyi bir oyun oynadılar. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.
Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, "Bizim oyun anlayışımızda deplasman veya kendi sahamız diye bir şey yok. Her yerde futbolun ve pozisyonun gerektirdiği şekilde oynamaya gayret edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız." görüşlerini paylaştı.
Hamza Hamzaoğlu, yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktararak, "Bugüne kadar mesafelerimiz çok açıktı. Oyuncuları biraz daha birbirine yaklaştırıp, güçlerini birleştireceğiz. Oyuncularım yeteneklerini hücum anlamında kullanıyorlar ama savunmada da birlikte bunu yapmak gerekiyor. Bu birlikteliği biraz daha pekiştirmeyi amaçlıyorum. Bu maçta üzerinde duracağımız konu bu."
"BİLDİĞİMİZ BİR GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ İLE KARŞILAŞTIK"
Gençlerbirliği'nin her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir kulüp olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bildiğimiz bir Gençlerbirliği Kulübü ile karşılaştık. Her şeyin oturduğu ve düzgün işlediği bir kulüp. Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam şunları kaydetti:
"Saha sonuçlarını düzeltmek durumundayız. Bunun için elimizden geleni de yapıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Takımımızla birlikte daha iyi günlere yol alacağımızı düşünüyoruz."
KONYASPOR MAÇI GELECEK İÇİN UMUTLANDIRDI
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde geçen hafta 1-1 sona eren deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin olarak, "İlerisi için ümitlendiğimiz bir maç oldu." dedi.
Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"İlk yarıda rakibin üstünlüğü biraz daha fazla oldu. Maça iyi başladık. Rakibi ilk 20 dakikada kendi alanında tutmayı başardık. Ama ondan sonra Konyaspor daha üstün oynamaya başladı. Geri oynama alışkanlığı nedeniyle rakibi üstümüze çektik. İkinci yarıda rakibi önde karşılayarak oyunumuzu kabul ettirdik. Bir çok pozisyon da bulduk. İkinci yarıda kalemize çok az geldiler. Bu bizim adımıza iyi bir gelişmeydi. Pozisyonları gole çevirmekte zorlandık ama çok net de pozisyonlar bulduğumuzu söyleyemeyeceğim. Daha erken gol bulsaydık oyun daha farklı gelişebilirdi."
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
Hamza Hamzaoğlu takımından umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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