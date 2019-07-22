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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ı transfer etti

Gençlerbirliği Daniel Candeias'ı transfer etti

ekiplerinden , İskoçya ekibi Rangers'tan 'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Candeias, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 'ın takıma katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kariyeri ortada, iyi bir oyuncu. İki yıllık bir anlaşma imzaladık. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını ümit ediyorum" dedi.

Candeias ise ikinci kez 'de futbol oynayacak olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi. Kariyerinde , gibi önemli takımların formasını da giyen Portekizli futbolcu geçen sezon Rangers ile çıktığı 28 lig maçında 5 gol attı. Candeias, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde 7, grup aşamasında ise 5 maçta forma giydi.

Türkiye'ye de yabancı olmayan Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 29 maçta görev yaparken, 4 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 22.07.2019
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