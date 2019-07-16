Gençlerbirliği 1-1 Antalyaspor - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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1-1

Gençlerbirliği 1-1 Antalyaspor

ekipleri ile arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği'nin golünü atarken, Antalya'nın sayısını kaydetti.

ekipleri ile , hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, 'nin 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Antalyaspor, gelişen atakta 'ın ayağından 45. dakikada bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen ve her iki takımın skor üretemediği karşılaşma, ilk yarıda kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı, İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin teknik direktörü Mustafa Denizli ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri de izledi.

  1. 16.07.2019
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