Gençlerbirliği 1-1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği'nin golünü Nadir Çiftçi atarken, Antalya'nın sayısını Serdar Özkan kaydetti.
Spor Toto Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Antalyaspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra baskısını artıran Antalyaspor, gelişen atakta Serdar Özkan'ın ayağından 45. dakikada bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen ve her iki takımın skor üretemediği karşılaşma, ilk yarıda kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmayı, İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin teknik direktörü Mustafa Denizli ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri de izledi.
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