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23 Temmuz 2019, Salı
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Candeias Gençler'de

Candeias Gençler'de

uzun süredir peşinde koştuğu Daniel Candeias'ta mutlu sona ulaştı. Glasgow Rangers forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat, kendisini 2 yıllığına kırmızısiyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İstikrarıyla dikkat çeken Portekizli oyuncu, geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 karşılaşmada 6 gol, 12 asistle oynadı. Kariyerinde Porto, Portimonense, Metz, Nürnberg gibi kulüpler bulunan Candeias, 2016-17'de 'da forma giymiş ve 'de 28 maçta 4 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

KAPLAN İDDİALI
Yeni sezonda Süper Lig'de ses getiren bir takım olmak istediklerini belirten G.Birliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Bu kulübün yeri her zaman Süper Lig'dir. Tecrübesi olan bir camiayız. Lige ses getirecek bir takım olarak giriş yapmak istiyoruz" dedi. Tecrübeli hoca,ayrıca görüştükleri 2-3 oyuncuyu daha alarak transferi kapatacaklarını ifade etti.

  1. 23.7.2019
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