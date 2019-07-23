Candeias Gençler'de
Gençlerbirliği uzun süredir peşinde koştuğu Daniel Candeias'ta mutlu sona ulaştı. Glasgow Rangers forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat, kendisini 2 yıllığına kırmızısiyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
KAPLAN İDDİALI
Yeni sezonda Süper Lig'de ses getiren bir takım olmak istediklerini belirten G.Birliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Bu kulübün yeri her zaman Süper Lig'dir. Tecrübesi olan bir camiayız. Lige ses getirecek bir takım olarak giriş yapmak istiyoruz" dedi. Tecrübeli hoca,ayrıca görüştükleri 2-3 oyuncuyu daha alarak transferi kapatacaklarını ifade etti.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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