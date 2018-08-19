Altınordu mağlubiyetten ders çıkaracak

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sonucu telafi etmek zorunda olduklarını söyledi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, yeni kurulan ve her geçen gün daha iyi olma yolunda ilerleyen bir ekip olduklarını, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koymadıklarını belirtti.

Özellikle ilk devrede çok pas hatası yaptıklarını, ikinci yarının başında oyunda denge kurduklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tempoyu artırarak, rakibin temposunu düşürmeyi başardık. Kaliteli oyuncuları var, belki biz gol atabilirdik, olmadı. Rakip golü buldu. 2-1'den sonra da girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Ligin kadro anlamında da iyi bir ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig oyuncularından kurulu. İyi oynadılar, bizim buna karşılık vermemiz gerekiyordu. Kaybettik, üzgünüz, telafi etmek zorundayız. Yeni oluşan takımız, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Bahane olarak söylemiyorum ama her geçen gün daha iyi olmak zorundayız. Biz bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Kendi sistemimizi oturtmak için daha çok çalışacağız."

İLK HAFTADA 9 YENİ OYUNCU!

Lige Balıkesirspor Baltok beraberliğiyle başladıktan sonra dün Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Altınordu ikinci haftayı 1 puanla geçti. İlk 2 haftada 16 oyuncuya şans veren İzmir temsilcisinde bu oyunculardan 9'u kadroya yeni dahil edilen isimler oldu.

Altınordu'da bu sezonun ilk golünü Kemal Rüzgar kaydetti. Almanya 4. Lig takımlarından Viktoria Köln'den transfer edilen Kemal Rüzgar, Türkiye kariyerinde ilk golüne imza attı.

İzmir temsilcisi, ligin 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.