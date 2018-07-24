Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , ile anlaştı

    <a href="/index/mert-nobre?id=3f1184bd-f2cb-4ea7-b557-8c61427c7286" class="" rel="tag">Mert Nobre</a>, <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> ile anlaştı

    ile yollarını ayıran , ile anlaşmaya vardı.

    Kulübü, 'dan ayrılan ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Başkent ekibi sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun fotoğrafını paylaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

    1. 24.7.2018 15:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN