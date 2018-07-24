Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.
Gençlerbirliği Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Mert Nobre ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Başkent ekibi sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun fotoğrafını paylaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
- 24.7.2018 15:06
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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