Gençlerbirliği'nde futbolcular Pogba'ya saldırdı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'nde futbolcular Pogba'ya saldırdı

    Gençlerbirliği'nde futbolcular Pogba'ya saldırdı

    'in 32'nci haftasında sahasında 'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan 'nde futbolcular arasında arbede yaşandı.

    'in 32'nci haftasında sahasında 'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan 'nde futbolcular arasında arbede yaşandı.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

    CAVCAV'A TEPKİ
    Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.
    Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a " ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.

    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 6.5.2018 18:29
    2. Güncelleme: 6.5.2018 18:40
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