Gençlerbirliği'nde futbolcular Pogba'ya saldırdı
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan Gençlerbirliği'nde futbolcular arasında arbede yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan Gençlerbirliği'nde futbolcular arasında arbede yaşandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.
CAVCAV'A TEPKİ
Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.
Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 6.5.2018 18:29
- Güncelleme: 6.5.2018 18:40
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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