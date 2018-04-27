Gençlerbirliği, Sivasspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Sivas'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular koşu, dar alanda top kapma oyunu ve çıkış çalışmaları gerçekleştirdi.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek, Zeki Yavru ve Serdar Özkan, karşılaşma öncesindeki son antrenmanda yer almadı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
- 27.4.2018 16:31
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