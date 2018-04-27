Gençlerbirliği, Sivasspor maçına hazır – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Gençlerbirliği, Sivasspor maçına hazır

    , 'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup maçının hazırlıklarını Sivas'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular koşu, dar alanda top kapma oyunu ve çıkış çalışmaları gerçekleştirdi.

    Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen , ve Serdar Özkan, karşılaşma öncesindeki son antrenmanda yer almadı.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Demir Grup - maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    1. 27.4.2018 16:31
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