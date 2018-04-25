Gençler’de 3 eksik var – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Gençler’de 3 eksik var

    Gençler’de 3 eksik var
    Ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren Gençlerbirliği, maçı hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde yapılan idmana tedavilerine devam edilen Palitsevich ve Aydın katılmazken, Ahmet İlhan Özek takımdan ayrı çalıştı.
    1. 25.4.2018
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