Gençler’de 3 eksik var
Ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren Gençlerbirliği, Sivas maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan idmana tedavilerine devam edilen Palitsevich ve Aydın katılmazken, Ahmet İlhan Özek takımdan ayrı çalıştı.
- 25.4.2018
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