Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nde maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

    , 'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

    Kırmızı-siyahlılarda, tedavisine devam edilen , takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25.4.2018 13:56
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