Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Kırmızı-siyahlılarda, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.