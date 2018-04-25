Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
Kırmızı-siyahlılarda, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 25.4.2018 13:56
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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