Başkentte kritik derbi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor yarın karşı karşıya gelecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanacak derbi, küme düşme hattındaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.
Süper Lig'de 30. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Osmanlıspor ise 29 puan ve averajla 17. sırada girdi.
Osmanlıspor'da sakatlıkları süren Mehmet Batdal ile Payam Sadeghian derbide sahada olamayacak, takımla çalışmalara başlayan Özer Hurmacı'nın kadroda yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği'nde ise sakatlığı süren Ahmet İlhan Özek dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
- 20.4.2018 10:01
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Talimat hükmen diyor
Toplam 13
Yorum
Hakan fb liler yapmamis mis kim yapti kornerde cisim attilar gunese cisim attilar o zaman butun kombinleri iptal et madem fb li degil bunlar
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Beşiktaşlı Tolga Zengin'den özür!
Toplam 10
Yorum
AHMET RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER. HER MAÇ ÖNCESİ ÇIKIP SİVRİ AÇIKLAMA YAPAN YÖNETİCİLER BAŞ SORUMLU BENCE.
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Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Türk futboluna operasyon yapıldı
Toplam 13
Yorum
fanatik fener bunu hep yapıyor ama adil ceza almıyor
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