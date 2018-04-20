Başkentte kritik derbi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Başkentte kritik derbi

    Başkentte kritik derbi

    Spor Toto 'in 30. haftasındaki başkent derbisinde ile yarın karşı karşıya gelecek.

    19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

    ile arasında oynanacak derbi, küme düşme hattındaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.

    'de 30. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Osmanlıspor ise 29 puan ve averajla 17. sırada girdi.

    Osmanlıspor'da sakatlıkları süren ile Payam Sadeghian derbide sahada olamayacak, takımla çalışmalara başlayan 'nın kadroda yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği'nde ise sakatlığı süren dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

    1. 20.4.2018 10:01
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