Gençlerbirliği'nde Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'nde maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    , 'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idmana tedavisi süren katılmadı.

    Isınma koşusu ve dar alanda top kapma çalışmasıyla idmana başlayan futbolcuların, sonrasında ayak tenisi oynadığı bildirildi. Başkent ekibi oyuncularının taktiksel çalışmayla antrenmanı bitirdikleri ifade edildi.

    1. 19.4.2018 16:28
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