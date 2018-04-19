Gençlerbirliği'nde Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idmana tedavisi süren Ahmet İlhan Özek katılmadı.
Isınma koşusu ve dar alanda top kapma çalışmasıyla idmana başlayan futbolcuların, sonrasında ayak tenisi oynadığı bildirildi. Başkent ekibi oyuncularının taktiksel çalışmayla antrenmanı bitirdikleri ifade edildi.
- 19.4.2018 16:28
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Emre Çolak dönüyor!
Toplam 7
Yorum
eyvah İdman disiplinine uymuyor diye idmandan kovulan bırak kadroyu idmana bile alınmayan adam mı kurtaracak. Nerede kalmıştık çöplükte. Eyvah
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Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje
Toplam 14
Yorum
ali GS Sizler gibi sorumluluk sahibi ve akıllı yöneticiler sayesinde futbolumuz ilerlyebilir. Tebrikler Fikret Başkan..
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Galatasaray'ın Alanya kadrosuna Tolga Ciğerci alınmadı
Toplam 1
Yorum
Tudor kadar da oynatamıyorsan, oyuncunun suçu ne hocam? O kötü, bu kötü bi sen mi iyisin?
Gençlerbirliği'nde Osmanlıspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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