Galatasaray’ı İtalya taktiğiyle devirdik – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    ’ı taktiğiyle devirdik

    Galatasaray’ı İtalya taktiğiyle devirdik

    'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle yıkan G.Birliği'nde golün sahibi maçın kahramanı , bu önemli zaferin perde arkasını anlattı.

    'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle yıkan G.Birliği'nde golün sahibi maçın kahramanı , bu önemli zaferin perde arkasını anlattı. Cimbom karşısında sabırlı oynadıklarını vurgulayan Uludağ, "Açık vermeden sabırlı ve disiplinli şekilde kontrataktan golü bulduk. 'ın beklentisi çok yüksek. Bize bol bol videolar izletiyor. G.Saray maçından önce 'nı izledik. İdmanlarda kafasındaki taktikleri deniyor" dedi. 28 yaşındaki futbolcu ligde kalma yolunda ise ve maçlarını işaret edip, "Düğüm Osmanlı maçında çözülecek gibi" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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