Galatasaray’ı İtalya taktiğiyle devirdik
Galatasaray'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle yıkan G.Birliği'nde golün sahibi maçın kahramanı Alper Uludağ, bu önemli zaferin perde arkasını anlattı.
Galatasaray'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle yıkan G.Birliği'nde golün sahibi maçın kahramanı Alper Uludağ, bu önemli zaferin perde arkasını anlattı. Cimbom karşısında sabırlı oynadıklarını vurgulayan Uludağ, "Açık vermeden sabırlı ve disiplinli şekilde kontrataktan golü bulduk. Ümit Özat'ın beklentisi çok yüksek. Bize bol bol videolar izletiyor. G.Saray maçından önce İtalya Milli Takımı'nı izledik. İdmanlarda kafasındaki taktikleri deniyor" dedi. 28 yaşındaki futbolcu ligde kalma yolunda ise Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarını işaret edip, "Düğüm Osmanlı maçında çözülecek gibi" değerlendirmesinde bulundu.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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