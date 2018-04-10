Ümit Özat galibiyetin sırrını açıkladı

Küme düşme potasında olan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında Galatsaray'ı Başkent'te 1-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyete imza attı.

Bu mücadelede çok iyi takım savunması yapan Gençlerbirliği, sarı-krımızılı takımın yıldız isimlerine gol imkanı tanımadı.

Lig Radyo'ya konuşan Ümit Özat, Galatasaray maçında yaptıkları defans anlayışının nedenini açıkladı.





MALAGA'DAN ESİNLENDİK

42 yaşındaki teknik adam futbolcularına geçen yıl oynanan ve golsüz sonuçlanan Malaga-Barcelona maçını hafta boyunca izlettiğini vurgulayıp "Alan kapatma konusunda o maçtan esinledik. Malaga, Barcelona karşısında 5-4-1 oynamıştı. 5-4-1 oynadık diye bizi eleştiriyorlar. Ama maçta 4 tane baba ofansif oyuncu Manu, Sessegnon, Jailton ve Deniz Yılmaz'la oynadık. Bu oyuncu grubuna defansif kadro demek doğru olmaz. Galatasaray maçını Fenerbahçe, Beşiktaş ya da M.Başakşehir için kazanmadım. Bu maçı kendi takımım için kazandım" şeklinde görüş belirtti.