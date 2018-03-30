Gençler’de Jailton şoku! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Gençler’de şoku!

    Gençler’de <a href="/index/jailton?id=ae1c277c-1837-4616-abd7-c24b98cd94ce" class="" rel="tag">Jailton</a> şoku!

    deplasmanında önemli bir maça çıkacak olan ateş hattındaki G.Birliği'nde sakatlık şoku yaşanıyor.

    deplasmanında önemli bir maça çıkacak olan ateş hattındaki G.Birliği'nde sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı- siyahlıların 27 yaşındaki Brezilyalı santrforu , karşısında forma giyemeyecek. Sambacı bu sezon 14 maçta 4 gol, 1 asistle takımına önemli katkı sağladı. Başkent ekibinde ayrıca Ahmet İlhan da oynamayacak.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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