Gençlerbirliği gözünü deplasman puanlarına dikti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak kırmızı-siyahlıların başkanı Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlerinde 8 maçın olduğunu vurgulayarak, "Takımımız da bu her bir finalin bilincinde." diye konuştu.

Milli maçlar arasında çok iyi çalıştıklarını, kendisinin de bu sürede hep takımla birlikte olduğunu dile getiren Cavcav, "Birlik ve beraberlik içindeyiz. Camia olarak gücümüz de buradan geliyor. Bundan sonra da böyle olacak. Futbolcularım kendilerine her zaman güvendiğimi biliyorlar. Bu haftaki azimleriyle de Malatya'dan Ankara'ya 3 puan getireceklerine inancım tam." ifadelerini kullandı.

"Alabileceğimiz maksimum puana ulaşmak istiyoruz"

Sezonun geri kalanında 4 iç saha, 4 de deplasman maçı oynayacaklarına dikkati çeken Murat Cavcav, "Bir an önce arzuladığımız puanları alıp son bölümü rahat geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Ortada 24 puan var. Alabileceğimiz maksimum puana ulaşmak istiyoruz." diyen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği'nin yukarılara bakma zamanı geldi diye düşünüyorum. Her puanın altın değerinde olduğu son bölümde takımımdan bu maçta beklentim öncelikle galibiyet. Biz iç sahada her zaman güçlü, korkulan bir takım olduk. Şimdi o gücü deplasmanda da göstermenin zamanı geldi."

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 27 puan toplayan 16. sırada Gençlerbirliği, bunlardan 19'unu Ankara'da elde etti.