Gençlerbirliği'nin hasreti 17 seneyi geçti
Teknik Direktörlük koltuğuna Ümit Özat’ın gelmesinin ardından ligde çok iyi bir çıkış yakalaşan ancak son 2 maçında sahadan puansız ayrılan Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 17 seneden uzun süredir kazanamıyor.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:21
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 21
Yorum
FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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