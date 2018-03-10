Gençlerbirliği'nin hasreti 17 seneyi geçti – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'nin hasreti 17 seneyi geçti

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>'nin hasreti 17 seneyi geçti

    Teknik Direktörlük koltuğuna ’ın gelmesinin ardından ligde çok iyi bir çıkış yakalaşan ancak son 2 maçında sahadan puansız ayrılan , deplasmanında 17 seneden uzun süredir kazanamıyor.

    10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste Alanyaspor ve 'a mağlup olan 'nin lig maçlarında deplasmanındaki kazanamama süresi de 17 yılı geçti. Beşiktaş ile lig tarihi boyunca deplasmanda oynadığı maçlarda yalnızca 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlılar, 2 Aralık 2000'de İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ankara ekibi bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan lig maçlarında galibiyet alamadı. Beşiktaş'a karşı deplasmanda toplamda 3 kez kazanabilen , 5 Mart 2003 tarihinde Türkiye Kupası mücadelesinde, normal süresi 3-3 biten maçı uzatma dakikalarında attığı golle 4-3 kazanmıştı. Gençlerbirliği'nin diğer galibiyeti ise 18 Mart 1950 senesinde Türkiye Milli Eğitim Kupası karşılaşmasındaydı. Ankara temsilcisi bu maçta 1-0 kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini almıştı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:21
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