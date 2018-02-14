G.Birliği taraftarı, takımına olan aşkını türküyle haykırdı
Gençlerbirliği taraftarı Ömer Harmancı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bağlama eşliğinde okuduğu dörtlükle takımına olan aşkını haykırdı.
Gençlerbirliği taraftarı, takımına olan aşkını türküyle haykırdı pic.twitter.com/GMKsUI8rxf— Fotomaç (@fotomac) 14 Şubat 2018
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:25
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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