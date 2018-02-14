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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    G.Birliği taraftarı, takımına olan aşkını türküyle haykırdı

    G.Birliği taraftarı, takımına olan aşkını türküyle haykırdı

    taraftarı , 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bağlama eşliğinde okuduğu dörtlükle takımına olan aşkını haykırdı.

    Kırmızı-siyahlı takımın taraftarlarından , 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla takımına olan büyük sevgisini kendince bir yöntemle ortaya koydu. Kendi yazdığı dörtlüğünü bağlaması eşliğinde okuyan Harmancı'nın videosu, Spor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Harmancı, video dolayısıyla Gençlerbirliği taraftarları tarafından takdirle karşılandı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:25
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